Havan comunica alteração de horário da carreata de Natal em Brusque

A Havan comunicou a alteração no horário da carreata de Natal da Havan, que acontece neste domingo, 21, em Brusque.

Os caminhões devem chegar megaloja Havan, no Centro II, por volta das 20h. Lá, os caminhões ficarão parados para que as pessoas possam tirar fotos com o Papai Noel e prestigiar o momento da magia de Natal.

Confira a rota que eles devem fazer antes de chegarem até a Havan

Inicia pela Rua Dorval Luz

Rua Santos Dumont

Rua Sete de Setembro

Rua Barão do Rio Branco

Rua Paes Leme

Rua Pref. Germano Schaeffer

Rodovia Antônio Heil

