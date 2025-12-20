Havan comunica alteração de horário da carreata de Natal em Brusque
Evento acontece neste domingo, 21
A Havan comunicou a alteração no horário da carreata de Natal da Havan, que acontece neste domingo, 21, em Brusque.
Os caminhões devem chegar megaloja Havan, no Centro II, por volta das 20h. Lá, os caminhões ficarão parados para que as pessoas possam tirar fotos com o Papai Noel e prestigiar o momento da magia de Natal.
Inicia pela Rua Dorval Luz
Rua Santos Dumont
Rua Sete de Setembro
Rua Barão do Rio Branco
Rua Paes Leme
Rua Pref. Germano Schaeffer
Rodovia Antônio Heil
