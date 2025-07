Havan divulga vencedores do concurso Influenciador VIP

O influenciador Stanley Rafael (@_stanleyrafaelr), do Piauí, foi o grande vencedor do concurso Influenciador VIP da Havan. Ele terá um contrato de R$ 25 mil para atuar como criador de conteúdo da marca, um cartão presente de R$ 5 mil e uma viagem com tudo pago para conhecer o empresário Luciano Hang na sede da Havan, em Brusque.

Além dele, os influenciadores Sabrina Rosete (@sabrinar.sousa), Juliano Ferreira (@soldadoferreta) e Luiz Martins (@luizmartins.ofc), que ficaram em segundo, terceiro e quarto lugares, respectivamente, também vão viajar a Brusque para conhecer o empresário. Cada um deles recebe também um vale-compra no valor de R$ 5 mil.

O concurso foi lançado em maio deste ano com o objetivo de encontrar um novo influenciador digital para a marca. A proposta era produzir um vídeo com o tema da campanha de aniversário de 39 anos da Havan. Logo nos primeiros dias, a ação viralizou nas redes sociais, o que chamou a atenção de Luciano Hang, dono da empresa. Diante da repercussão, ele decidiu prorrogar as inscrições e ampliar a premiação.

“A princípio, uma pessoa receberia o prêmio. Mas durante o período de inscrições eu vi tantos conteúdos maravilhosos que pensei: precisamos premiar mais pessoas nesse concurso e dar mais tempo para eles produzirem os vídeos. O resultado foi mais de 15 mil inscrições, de todos os cantos do país, cheios de criatividade, dedicação e engajamento”, revela o empresário.

Outros 12 participantes, que também se destacaram na competição, foram premiados com R$ 5 mil em vale-compra, sendo eles: Jefferson Roberto (@robertojeffe), Carol Marting (@carolmfit), Day Lima (@creideoficiall), Varleifit (@varleicreator), Tâmara Correia (@cinderelanordestina), Alex Santos (@alexconfeiteiro_rs), Bia de Beatriz (@biaandrade_), Pedro Saldanha Silva (@pedroconstrucoess), Aline Medina (@alinee_medina), Michele Capilla (@michelevcapilla), Jenifer Milbratz Stainzack (@jenifermilbratz) e Kelli Sander (@kellisander_).