Havan doa mais de R$ 20 milhões da campanha Troco Solidário para famílias vítimas das enchentes no RS

O empresário Luciano Hang, proprietário da Havan, destinou mais de R$ 15 milhões arrecadados na campanha do Troco Solidário para famílias vítimas da enchente histórica no estado do Rio Grande do Sul, em 2024.

A campanha do Troco Solidário foi realizada entre maio de 2024 e janeiro de 2025. O valor faz parte da arrecadação feita nas mais de 180 megalojas da rede.

Na última semana, o empresário Luciano Hang esteve no Rio Grande do Sul, visitando oito cidades, sendo sete delas no Vale do Taquari — uma das regiões mais impactadas pelas cheias. Durante a viagem, ele visitou famílias que já foram beneficiadas pelo Troco Solidário e realizou novas doações diretas a quem ainda não havia recebido apoio. Ao lado do lutador Rodrigo Minotauro, o empresário também participou da entrega de moradias construídas por meio do Instituto Fight For Life.

“Para algumas pessoas, pode parecer pouco, mas para quem perdeu tudo, tenho certeza de que R$ 10 mil ajudou bastante”, afirmou Hang. Ao todo, mais de mil famílias receberam R$ 10 mil por meio de depósito bancário, com o apoio do Rotary e do Lions Club, entidades que atuaram na identificação das pessoas mais necessitadas.

Doações às instituições

Parte dos recursos arrecadados com o Troco Solidário também foi destinada a instituições que estão à frente da reconstrução do estado. Foram repassados R$ 1,1 milhão para o Instituto Fight For Life, do Minotauro; R$ 500 mil para a Seleção do Bem, liderada pelo ex-jogador Dunga; e R$ 700 mil para a Aliança Evangélica. As três entidades estão atuando na construção de moradias para famílias desabrigadas.

Além do Troco Solidário, a Havan também realizou doações diretas com recursos próprios. Foram R$ 5 milhões destinados à distribuição de cartões solidários da Havan, no valor de R$ 1 mil cada, entregues a cinco mil famílias atingidas pelas enchentes. Os cartões podiam ser utilizados em qualquer loja da varejista. “Nesse momento de reconstrução, é importante esse apoio para que as pessoas consigam comprar roupas para a família e produtos para casa”, declarou Hang.

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: