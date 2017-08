Havan doa R$ 900 mil para o governo de Santa Catarina

A Havan foi convidada pela Secretaria do Estado da Fazenda a auxiliar Santa Catarina na compra de medicamentos e de combustíveis para as ambulâncias.

O diretor-presidente da Havan, Luciano Hang, doou a quantia de R$ 900 mil para que o Estado pudesse manter o atendimento de urgências e emergências. O montante será distribuído em seis parcelas, no período de julho a dezembro de 2017.

“A Havan se sensibiliza com a situação de SC, levando em conta a atual conjuntura do Brasil. Com esta doação, o Estado poderá comprar combustível e remédio e melhorar a assistência a todos os catarinenses. A Havan nasceu em Santa Catarina e eu me orgulho muito de ser catarinense. Esta doação é mais uma prova de amor da Havan por Santa Catarina”, finaliza Hang.