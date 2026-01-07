Havan é a marca do varejo com maior engajamento no Instagram em 2025

A Havan conquistou o primeiro lugar em engajamento no Instagram entre as marcas do varejo nacional em 2025. O reconhecimento vem de um estudo da Zeeng BR, que analisou o desempenho das empresas com maior volume de interações dos usuários na plataforma ao longo do ano.

Segundo a varejista, o resultado é reflexo de uma estratégia de comunicação baseada em criatividade, consistência e proximidade com o público.

“A marca aposta em uma linguagem simples, direta e humana, que conversa com as pessoas e transforma seguidores em participantes ativos do dia a dia da empresa”, afirma a Havan em comunicado.

O empresário Luciano Hang, dono da empresa, destaca que a conquista representa uma escolha clara: estar onde o cliente está e falar de forma acessível.

“A Havan faz questão de conversar com as pessoas, ouvir, responder, brincar, motivar e também assumir posições. A gente fala a mesma linguagem do nosso público e está presente em todos os canais, porque é assim que se cria conexão de verdade”, afirma.

Mais de dez milhões de seguidores

No Instagram, a Havan soma mais de dez milhões de seguidores. Já Luciano Hang reúne cerca de oito milhões em seu perfil pessoal e é o empresário mais seguido no LinkedIn no Brasil, com mais de um milhão de seguidores.

Para ele, o engajamento vai além dos números. “Quando alguém comenta, compartilha ou se identifica com um conteúdo, é porque se sente parte da marca. Esse sempre foi o nosso objetivo: aproximar, incluir e fazer com que as pessoas sintam que a Havan também é delas”, destaca.

“A gente tem um time que trabalha com verdade, com corpo, alma e coração. Existe liberdade para criar, mas sempre com respeito aos nossos valores, aos seguidores e à nossa história”, reforça Hang.

Leia também:

1. Ampebr projeta alto número de compradores para a 73ª Pronegócio, em Brusque

2. Trânsito no viaduto próximo ao Parque das Esculturas, em Brusque, será interditado para obras

3. Três pessoas ficam feridas em acidente de trânsito no Limeira, em Brusque

4. Suspeito de matar homem em situação de rua na praça Barão de Schneeburg, em Brusque, ainda não foi localizado

5. VÍDEO – Homem furta bicicleta durante a madrugada no Souza Cruz, em Brusque



Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

