Com o retorno de Neymar, Havan anuncia patrocínio ao Santos

A Havan é a nova patrocinadora do Santos. A marca da empresa brusquense ficará estampada na barra frontal da camisa. A estreia será nesta quarta-feira, 5, contra o Botafogo (SP), às 21h35, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.



Conforme a empresa, o contrato terá duração inicial de um ano. Além disso, a data do começo dessa parceria também é o aniversário de Neymar Jr, que retornou ao Santos, com uma festa histórica, na última sexta-feira, 31.

Para o presidente do Santos Futebol Clube, Marcelo Teixeira, a chegada da Havan é mais um sinal positivo do novo momento do Clube. “A empresa é sinônimo de sucesso, sua associação é uma demonstração de confiança na marca Santos. Juntos seremos muito mais fortes”, comenta.

Dono da Havan

O dono da Havan, Luciano Hang, afirma que o patrocínio é histórico para a varejista. “É uma grande honra apoiar o Santos FC, um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do Brasil. Estamos muito felizes com essa união e confiantes de que este será um ano de grandes conquistas para o time”.

Lucas Hang, gerente de Novos Negócios da Havan, reforça o compromisso da empresa com o esporte. “A Havan sempre acreditou e investiu no esporte, especialmente no futebol, o qual somos apaixonados. Estamos entusiasmados com essa parceria e acreditamos que ela será vitoriosa”.

Confira mais fotos:

Retorno de Neymar ao Santos

O torcedor do Santos viveu um momento de grande emoção na noite da última sexta-feira, 31, pois o atacante Neymar foi apresentado como principal reforço do Peixe para 2025 com uma linda festa na Vila Belmiro. E, em sua primeira coletiva após a apresentação, o jogador afirmou que chega para este novo desafio com muita motivação e com vontade de jogar.

“Pisando aqui, me sinto com 17 anos de novo. [Estou] muito empolgado e com muita vontade de jogar”, declarou um emocionado Neymar. Segundo o atacante, o retorno ao Santos também representa uma oportunidade para buscar o seu espaço na seleção brasileira: “obviamente que a seleção é algo que quero voltar. Tenho algo a conquistar ainda [a Copa do Mundo], uma missão que acho que é minha última. Então vou atrás dela de qualquer jeito”.

Na entrevista, Neymar foi questionado sobre a forma que prefere atuar dentro das quatro linhas. Também, ele deixou claro que tem uma posição preferida, a posição de ponta de lança, fazendo a ligação entre o meio-campo e o ataque.

“Jogo em qualquer lugar. A posição de 10 me aperfeiçoei mais ao longo dos anos, desde o PSG [França] jogo nesta posição. Vai depender do treinador, sendo na ponta, sendo nove, de volante, do jeito que ele quiser”, completou.

Reestreia

Neymar já apareceu no BID, que regulamenta a situação dos jogadores junto à CBF. Segundo o técnico Pedro Caixinha, ele estaria pronto para estrear na quarta-feira. Assim, a tendência é que ele reestreie com a camisa do Santos diante do Botafogo de Ribeirão Preto, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: