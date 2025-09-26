Havan é destaque em ranking das 500 maiores empresas do Sul

A Havan se destacou no ranking 500 Maiores do Sul, promovido pelo Grupo Amanhã em parceria com a PwC Brasil. A varejista está entre as dez maiores empresas de Santa Catarina e ocupa a 16ª posição entre as maiores do Sul do país.

A premiação ocorreu na quinta-feira, 25, na sede da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), em Florianópolis.

Representando a empresa, participaram as gerentes Emanuela dos Santos Oliveira Sousa, da megaloja Havan de Florianópolis Norte da Ilha, e Leiciane Venancio Perrout, da Havan Via Expressa.

Realizado há 35 anos, o prêmio é considerado o maior ranking regional de empresas do Brasil e reconhece as companhias que se destacam em receita líquida e rentabilidade em quase 30 setores, homenageando as 100 maiores de cada estado do Sul.

O fundador da Havan, Luciano Hang, comemorou o reconhecimento. “Esse prêmio é de todos os nossos mais de 22 mil colaboradores, que se dedicam diariamente; aos nossos clientes, que amam a Havan; e aos nossos fornecedores, que acreditam no nosso trabalho”, afirmou.

