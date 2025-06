Havan está entre as 100 marcas mais valiosas do Brasil

A Havan está na lista das 100 marcas mais valiosas do Brasil. A varejista brusquense ocupa o 86º lugar. O ranking Brand Finance utiliza metodologia própria que considera critérios relacionados à força e ao impacto da marca no mercado.

Em 2024, a empresa ocupava o 67º lugar. Além da Havan, outras cinco empresas catarinenses também aparecem na lista. Em décimo lugar está a Sadia, fundada em Concórdia. Na sequência vem a Perdigão, de Videira, ocupando o 44º lugar.

Empresas catarinenses além da Havan

A Seara aparece na 66ª posição e a Hering, de Blumenau, ocupa o 94º lugar. Por fim, a última empresa catarinense no ranking é a Consul, de Joinville, que está na 97ª posição.

O Itaú manteve a liderança geral do ranking pelo nono ano seguido, com valor de marca estimado em US$ 8,6 bilhões. As cinco primeiras posições são dominadas por bancos: Banco do Brasil, Bradesco, Nubank e Caixa completam a lista. Para acessar o ranking completo, clique aqui.

