Havan patrocina a 56ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina

Faltam 100 dias para a realização dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) e a cidade de Lages já iniciou a contagem regressiva para a realização da competição, que entre os dias 3 a 11 de novembro. O lançamento dos jogos abertos deste ano ocorreu em Lages na última quinta-feira, 27, e foi acompanhado por cerca de 500 pessoas. Para 2017, os Jasc têm uma novidade: o patrocínio das lojas Havan, com a doação de cinco mil bolas de futebol, vôlei e basquete para as escolas de Lages e da região.

Presente em Lages desde junho de 2008, a Havan, resolveu apoiar os Jasc de 2017 para estabelecer uma relação ainda mais forte com a comunidade da região serrana.

“A Havan investe em eventos esportivos e culturais, pois acredita que é por meio do esforço, da dedicação e da educação que se conquista o sucesso. O apoio também reforça o nosso desejo de, cada vez mais, estarmos próximos da comunidade, que, desde a nossa chegada, em 2008, nos recebeu de braços abertos e que nos prestigia dia a dia”, comenta o diretor-presidente da Havan, Luciano Hang.

A solenidade de lançamento dos Jasc apresentou, também, o troféu da edição de 2017, que medirá 90 centímetros e pesará 22 quilos, todo feito em aço de carbono com acabamento em dourado.

O presidente da Fesporte, Erivaldo Caetano Júnior, o Vadinho, ressaltou a representatividade do novo troféu lançado na cerimônia. “Essa bela peça foi criada com o intuito de dar estímulo aos municípios participantes dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Ela transmite a ideia da união do esporte e dos atletas por meio dessa conquista. Para a Fesporte o significado é grande. É um símbolo de recuperação dos Jogos Abertos”, finaliza Vadinho.