Havan promove mutirão de vagas de emprego para megaloja de Brusque; saiba quando

A Havan fará um mutirão de vagas de emprego nesta quinta e sexta-feira, 4 e 5. O objetivo é contratar novos colaboradores para trabalhar na megaloja de Brusque. As oportunidades são para cargos da área comercial.

As entrevistas começam a partir das 9h. Os interessados devem comparecer ao Centro Administrativo, que fica ao lado da loja matriz, com currículo e documentos pessoais. O atendimento será por ordem de chegada.

“São vagas para operador de caixa e comercial, fiscal de loja, zeladoria e outros cargos para trabalhar na loja. Estamos contratando agora já pensando no período de fim de ano, quando há aumento da demanda. O retorno ao entrevistado será em até dois dias úteis”, afirma a gerente da megaloja, Jeannifer da Silva do Nascimento.

O dono da Havan, Luciano Hang, destaca as oportunidades de crescimento profissional que os colaboradores têm dentro da empresa.

“Somos uma das maiores varejistas do Brasil e a oportunidade faz parte da cultura da nossa empresa. Quem trabalha aqui cresce e se desenvolve junto com a gente”.

Entre os benefícios oferecidos estão vale-transporte, vale-alimentação ou refeição, atendimento de telemedicina, diversos prêmios ao longo do ano, treinamentos e capacitações, além do Programa de Participação nos Resultados (PPR), pago anualmente. A Havan também oferece licença-maternidade estendida de 180 dias e licença-paternidade de 20 dias.

