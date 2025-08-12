Havan realiza mutirão de emprego para vagas na megaloja de Brusque; saiba como participar

A Havan fará um mutirão de vagas de emprego na próxima quarta-feira, 13, e sexta-feira, 15. O objetivo é contratar novos colaboradores para trabalhar na megaloja de Brusque. As entrevistas serão das 9h às 12h30 e das 14h às 18h. Os interessados deverão comparecer com seu currículo, RG e CPF e serão atendidos por ordem de chegada.

As oportunidades são para os cargos de operador comercial de caixa, fiscal de loja, vendedor, auxiliar de vendas, auxiliar do setor de pacotes, promotor comercial e zelador.

O dono da Havan, Luciano Hang, destaca as oportunidades de crescimento profissional que os colaboradores têm dentro da empresa. “Somos uma das maiores varejistas do Brasil e a oportunidade faz parte da cultura da nossa empresa. Quem trabalha aqui cresce e se desenvolve junto com a gente”.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão vale-transporte, vale-alimentação ou refeição, atendimento de telemedicina, diversos prêmios ao longo do ano, treinamentos e capacitações, além do Programa de Participação nos Resultados (PPR), pago anualmente. A empresa também oferece licença-maternidade estendida de 180 dias e licença paternidade de 20 dias.

