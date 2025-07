Herói de quatro patas: cadela Zaara, de Brusque, se aposenta depois de quase uma década dedicada a salvar vidas

A cadela Zaara, do Corpo de Bombeiros de Brusque, aposentou-se depois de uma trajetória marcada por coragem e dedicação. No dia 1º de novembro, ela completa 10 anos, idade limite para cães de trabalho.

Zaara atuou ao lado do sargento Carlos Alexandre de Souza, seu parceiro durante toda a carreira. Ela chegou até ele quando tinha apenas três meses, já iniciando o treinamento para missões de busca e resgate.

“Optamos por aposentar a Zaara alguns meses antes, para preservar sua saúde e garantir o merecido descanso. Agora, ela poderá participar de projetos sociais e de cinoterapia. Ela continua comigo, como sempre esteve desde o início, morando em minha casa e fazendo parte da minha família”, conta o sargento.

Ao longo dos anos, Zaara acumulou certificações regionais, estaduais, nacionais e até internacionais nas áreas de busca e resgate em matas, estruturas colapsadas e áreas de deslizamento. Também tem capacidade para localizar vítimas sem vida em ambientes aquáticos e fazer o descarte de áreas em grandes desastres naturais.

Segundo Carlos, ela foi um dos poucos cães do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina a alcançar excelência em todas as frentes de atuação, incluindo matas, deslizamentos de terra, estruturas colapsadas, operações aquáticas, apoio a outras instituições e grandes eventos.

Trajetória da cadela Zaara

Zaara também foi o primeiro cão de resgate e trabalho da segurança pública autorizado a viajar em voo comercial ao lado do seu condutor, desde que estivesse em missão, abrindo caminho para que todos os cães de serviço da segurança pública pudessem ter o mesmo direito.

Entre as missões, estão operações em desastres marcantes como o ciclone bomba em Presidente Getúlio e Rodeio, além de Brumadinho (MG), Pernambuco, Petrópolis (RJ) e três vezes no Rio Grande do Sul.

“Pedimos desculpas a quem não conseguimos ajudar e confortar, mas sempre nos dedicamos e fizemos o nosso melhor para quem precisou, nos momentos mais difíceis”, diz o sargento.

Ele também deixou um agradecimento emocionado: “Agradeço a todos que nos apoiaram nessa caminhada, meus familiares, todos os comandantes aos quais estivemos subordinados, a cabo Andreza, que sempre cuidou da saúde da Zaara, e todos os amigos, militares e civis, que estiveram ao nosso lado”.

Confira demais fotos da cadela Zaara:

