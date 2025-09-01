Com descontos de até 80% e peças a partir de R$ 2, a Loja Hiper Têxtil Home promove o tradicional bazar da Semana do Brasil, em Brusque. O evento acontece de quarta-feira, 3, a sábado, 6, e deve atrair milhares de consumidores em busca de ofertas especiais.
Mais de 20 mil itens de cama, mesa, banho, vestuário e decoração estarão com preços especiais. A lista inclui jogos de cama, edredons, toalhas, fronhas, pijamas, roupões, chaleiras elétricas, utensílios de cozinha, produtos da linha pet e, pela primeira vez, tapetes de sala.
Entre as ofertas, destacam-se toalhas de banho e lençóis por apenas R$ 10, chaleiras elétricas a R$ 39,99 e uma condição inédita para tapetes de sala. A loja aceita todas as formas de pagamento e oferece parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito.
Segundo o proprietário da loja, Juliano Kaiano Petermann, o objetivo deste ano é reduzir ainda mais os preços em relação à edição passada.
“O ano passado foi um sucesso, onde recebemos cerca de 4 mil pessoas. Estamos trabalhando e trazendo ainda mais oportunidade para nossos clientes, para superar esse número”, comentou.
O bazar da Semana do Brasil da Hiper Têxtil já é realizado há mais de 15 anos e se consolidou como um dos mais aguardados da região. Para facilitar o acesso, não haverá sistema de senha, e o estacionamento da loja foi ampliado e organizado para receber melhor o público.
Cesto de oportunidades
Além das ofertas tradicionais, a grande novidade deste ano é o ‘Cesto de Oportunidades’, que reunirá produtos selecionados pelo valor simbólico de R$ 10, em um espaço especial logo na entrada da loja.
Trata-se de peças piloto, muitas vezes únicas, que não entraram em coleções. Há artigos avaliados em mais de R$ 100, e a cada dia de bazar um novo cesto será disponibilizado.
Loja ampliada
A Loja Hiper Têxtil Home passou por uma grande reforma em maio de 2022, quando foi ampliada de 150 para 600 m². O espaço oferece uma variedade ainda maior de produtos, incluindo peças da fábrica própria e também de outras marcas muito procuradas pelos clientes.
Localizada na rua Maximiliano Furbringer, 498, no bairro Jardim Maluche, a loja conta com estacionamento próprio e atende das 8h30 às 18h30, sem fechar para almoço.
Mais informações sobre o bazar e outras promoções podem ser acompanhadas no Instagram: @hiper_textil_home.