Com descontos de até 80% e peças a partir de R$ 2, a Loja Hiper Têxtil Home promove o tradicional bazar da Semana do Brasil, em Brusque. O evento acontece de -feira, 3, a , 6, e deve atrair milhares de consumidores em busca de ofertas especiais.

Mais de 20 mil itens de cama, mesa, banho, vestuário e decoração estarão com preços especiais. A lista inclui jogos de cama, edredons, toalhas, fronhas, pijamas, roupões, chaleiras elétricas, utensílios de cozinha, produtos da linha pet e, pela primeira vez, tapetes de sala.

Entre as ofertas, destacam-se toalhas de banho e lençóis por apenas R$ 10, chaleiras elétricas a R$ 39,99 e uma condição inédita para tapetes de sala. A loja aceita todas as formas de pagamento e oferece parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito.

Segundo o proprietário da loja, Juliano Kaiano Petermann, o objetivo deste ano é reduzir ainda mais os preços em relação à edição passada.

“O ano passado foi um sucesso, onde recebemos cerca de 4 mil pessoas. Estamos trabalhando e trazendo ainda mais oportunidade para nossos clientes, para superar esse número”, comentou.

O bazar da Semana do Brasil da Hiper Têxtil já é realizado há mais de 15 anos e se consolidou como um dos mais aguardados da região. Para facilitar o acesso, não haverá sistema de senha, e o estacionamento da loja foi ampliado e organizado para receber melhor o público.