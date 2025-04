Hipertensão atinge cerca de 17% da população brusquense; saiba como prevenir

A hipertensão arterial é a doença que mais atinge brasileiros adultos. A pressão alta, como é popularmente conhecida, atinge quase 28% da população, de acordo com dados de 2023 do Ministério da Saúde. Em Brusque, segundo a Secretaria de Saúde, cerca de 17% da população teve a doença diagnosticada.

O Dia de Conscientização da Hipertensão Arterial é celebrado em 26 de abril e é uma data importante para promover a saúde e a prevenção de doenças cardiovasculares. Diretora de Atenção Básica, Cristiane Maria Moraes Schmitz destaca que essa é uma data importante para importante para promover a saúde e a prevenção de doenças cardiovasculares e que a prefeitura prepara ações nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para conscientização.

“É fundamental que todos se unam em torno da causa, promovendo ações que incentivem a prevenção e o autocuidado. A hipertensão arterial é uma condição que pode ser controlada, e a atenção primária é a porta de entrada para um sistema de saúde mais eficaz e acessível, fortalecendo assim o objetivo de promoção e prevenção na atenção primária”.

Ela destaca que essas campanhas de conscientização, que estimulam mudanças de hábitos, são importantes no combate à doença pois ajudam a informar a população sobre a importância da aferição regular da pressão arterial e da busca de atendimento médico quando necessário.

Doença silenciosa

A diretora da Secretaria de Saúde destaca que a hipertensão arterial é muitas vezes uma doença silenciosa e que, se não tratada, pode levar a complicações graves, como infartos e acidentes vasculares cerebrais (AVCs).

Neste cenário, a atenção primária à saúde desempenha um papel fundamental na prevenção e no controle da hipertensão.

“É nesse nível de cuidado que os profissionais de saúde podem identificar precocemente os pacientes em risco, realizar o monitoramento regular da pressão arterial e oferecer orientações sobre hábitos saudáveis”.

Hábitos saudáveis

Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) de Brusque conta com 67 equipes de Estratégia Saúde da Família (ESFs) em 27 UBSs. Elas são responsáveis pela realização de grupos Hiperdia (hipertensão e diabetes), com o foco em orientação em mudanças de hábitos diários e saudáveis e evitando a hipermedicalização. Além disso, atuam também no programa Academia de Saúde estimulando a atividade física.

“A promoção de uma alimentação equilibrada, a prática regular de atividades físicas e a redução do consumo de álcool e tabaco são estratégias essenciais que podem ser implementadas nas comunidades”.

A hipertensão não tem cura, mas a especialista destaca que o tratamento é eficiente para controle da doença.

“Uma vez que diagnosticada o paciente se mantém em tratamento e acompanhamento, sendo que o médico poderá determinar a melhor conduta para cada paciente. A detecção precoce e o tratamento adequado da hipertensão podem melhorar significativamente a qualidade de vida dos indivíduos e reduzir a carga sobre os sistemas de saúde”, detalha.

