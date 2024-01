Sucesso em jogo do Brusque, gansinha Lilibeth pode voltar às arquibancadas

Em meio a um 0 a 0 de poucas emoções entre Brusque e Figueirense em Balneário Camboriú, quem fez a alegria da torcida foi a gansinha Lilibeth. Ela é o animalzinho de estimação de Erlandia Carvalho, e, nas arquibancadas do Estádio das Nações, foi fotografada inúmeras vezes, recebendo o carinho de torcedores neste sábado, 27. Apesar de morar em São Paulo (SP), a expectativa é de fazer novas visitas ao quadricolor.

Erlandia Carvalho é sogra do atacante Guilherme Queiróz. Após algum tempo em luto pela perda da sua cachorrinha Frida, ela voltou a querer um animal de estimação. Já pensava na possibilidade de criar um ganso e pesquisou sobre a possibilidade. O animal tem uma expectativa de vida alta: alguns podem chegar a até 30 anos ou mais.

Quando decidiu que teria o pet, entrou em contato com um criador de Belo Horizonte. Lilibeth chegou com dois meses de vida. “A gente deu amor e recebeu amor. A gente se deu super bem, a adaptação foi fácil. Hoje é muito tranquilo. Ela é muito querida, tranquila em casa”, comenta Erlandia.

Hoje com um ano e quatro meses, Lilibeth mora em uma casa em São Paulo (SP), com um quintal à disposição. Contudo, prefere ficar sempre onde sua dona está. “Ela é um grude, está sempre atrás de mim. E ela sempre me chama.”

A gansinha recebe acompanhamento veterinário a cada três meses. O banho fica por conta da própria Lilibeth, com água limpa. E em quase todo fim de semana ela está no sítio da família, com muita grama e um lago à disposição. “É manter o espaço dela limpo, a ração, o milho, as folhinhas que ela gosta”, completa a dona.

A viagem a Santa Catarina foi apenas uma das várias que Lilibeth já fez. Ir ao jogo não estava na programação inicial, mas deu tudo certo. O Brusque e os seguranças permitiram a entrada. “Por ela ser calminha, tranquila, estar na coleira, eles autorizaram.”

Não foi fácil assistir à partida, já que a gansinha atraiu a atenção dos torcedores. Afinal, faz sentido os torcedores do Marreco gostem de gansos também. Lilibeth e Erlandia já estão acostumadas. “Onde a gente vai e a Lili consegue entrar é foto, vídeo.”

É possível, sim, que a gansa volte a assistir a um jogo. Pode ser até mesmo como em partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem nada menos que sete clubes paulistas. “Pretendo voltar a levar ela nos jogos e pretendo voltar a Brusque também”, cogita Erlandia. Se depender da torcida do Marreco, a gansinha Lilibeth será sempre bem-vinda.

