Histórias tradicionais são contadas na Festa Literária de Brusque nesta sexta-feira

A Festa Literária de Brusque (FLIB) contou com a participação da contadora de histórias Lieza Neves na tarde desta sexta-feira, 27. Cerca de 50 pessoas estiveram na tenda da FLIB e puderam ouvir contos folclóricos tradicionais.

Apesar de poucas crianças presentes — público-alvo da atividade —, Lieza, com sua longa experiência, adaptou a apresentação e escolheu contos populares de acordo com o perfil do público presente.

“É sempre bom contar histórias. Vou observando quem está na plateia para escolher qual história contar. Depois, percebo como as pessoas reagem aos contos e sinto a emoção delas”, disse Lieza Neves.

Para ela, o evento é fundamental para o incentivo à leitura. Lieza foi organizadora da antiga Feira do Livro, que antecedeu a FLIB, e destaca o papel educativo dessas ações.

“Toda cidade desenvolvida incentiva a leitura. Eu sou brusquense e apoio fortemente eventos como este, que ajudam a formar cidadãos com senso crítico”, afirmou.

A moradora Jaqueline da Silva esteve presente com o filho Benjamin. Ela já participou de todas as edições da FLIB e afirma que é sempre uma alegria estar nesse ambiente.

“Esses eventos são importantes para incentivar a leitura, e não apenas entre as crianças. Vimos que muitas pessoas estavam apenas passando pela praça, mas se interessaram em ficar e ouvir as histórias — o que já é um ganho para o evento. Já conhecia o trabalho da Lieza e achei excelente a contação”, destacou.

Mais de 800 pessoas já passaram pela FLIB

Mesmo com as chuvas dos últimos dias, o público compareceu à praça da Cidadania para prestigiar a FLIB. Até a noite de quinta-feira, 27, segundo dia do evento, mais de 800 pessoas já haviam visitado a feira.

O diretor-geral da Fundação Cultural, Igor Alves Balbinot, afirma que a organização manteve boas expectativas de público, mesmo com o mau tempo. Segundo ele, há movimento constante tanto na tenda da FLIB quanto nos estandes dos livreiros.

“Mesmo com alguns cancelamentos nesta sexta, as atividades continuam. Pela manhã, tivemos uma ação externa com a escola Feliciano Pires. No sábado, a venda de livros seguirá normalmente. Convidamos a comunidade a visitar o evento, acompanhar apresentações musicais e participar dos bate-papos com autores”, disse.

Além das contações de histórias, apresentações musicais e conversas com autores, o público também encontra livros à venda na praça. Mikaella Carvalho, do Sebo Só Acredito Lendo, conta que na quarta-feira, 26, muitas pessoas compraram e trocaram livros, superando as expectativas.

“Na quinta o movimento diminuiu um pouco por causa da chuva, mas tudo está indo bem. É ótimo estar na FLIB para divulgar o sebo a quem ainda não conhece e também para fazer trocas de livros”, relatou.

Confira a programação completa:

Sexta-feira – 27/06

15h30 – Cine Infantil

16h30 – Selezione di Filmes – Pra ficar na História

18h – Apresentação musical Os Bachianos

19h – Bate-papo com o autor Prof. Dr. Norberto Dallabrida

19h30 – Bate-papo com o autor Rolf D. Bückmann

20h – Apresentação teatral Hamlet – Leitura dramática (Curso de teatro da FCB)

Sábado – 28/06

8h – Abertura dos estandes

10h – Contação de história Um, dois, três: canto e conto com vocês! – Emiliano de Souza

10h – Oficina teatral Solo Narrativo – Lieza Neves

11h – Declamação de poesia Poesia nas Garrafas

11h30 – III Encontro de Clubes de Leitura

12h30 – Encerramento

