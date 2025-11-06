Homem abandona moto e tenta fugir a pé da PM, mas acaba preso em Brusque

Na quarta-feira, 5, por volta das 18h20, policiais militares prenderam um homem de 27 anos por tráfico de drogas no bairro Santa Rita, em Brusque. A prisão ocorreu após uma tentativa de fuga.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava rondas quando avistou um motociclista que, ao perceber a aproximação da viatura, mudou bruscamente de direção e fugiu.

Durante o acompanhamento, ele abandonou a motocicleta e continuou correndo a pé. Os policiais afirmam que foi possível ver o momento em que o suspeito descartou uma pequena bolsa preta, onde estavam cerca de 35 gramas de substância semelhante à cocaína, já fracionadas em porções.

Após ser detido, o homem confessou que havia mais drogas em sua residência. No endereço indicado, foram encontradas outras porções de cocaína, totalizando aproximadamente 4 gramas, além de uma balança de precisão. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

