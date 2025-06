Homem acusado de tentar matar a mãe em Brusque vai a júri popular na sexta-feira; vítima está em estado vegetativo

Um homem de 24 anos será julgado por um júri popular nesta sexta-feira, 13, em Brusque, por suspeita de tentar matar a própria mãe. De acordo com a acusação do Ministério Público, ele teria agredido a mulher durante uma briga, até que ela sofreu uma convulsão e foi levada ao hospital, onde foi diagnosticada em estado vegetativo.

O Ministério Público pede a condenação com agravantes, alegando que o crime foi motivado por razões torpes, cometido com crueldade e sem chance de defesa para a vítima. Para a Promotoria, as agressões teriam sido motivadas pelo fato de ela ser mulher e mãe do acusado.

Já a defesa afirma que o jovem nega qualquer agressão e sustenta que a mulher teria sofrido uma queda, batendo a cabeça na ‘quina’ de uma cama.

Detalhes da denúncia

Segundo a denúncia do Ministério Público, o jovem discutia com a companheira quando a mãe ouviu os gritos e entrou no cômodo para intervir. Ao se colocar entre os dois, na tentativa de evitar uma agressão, ela foi atingida com um soco no rosto e desmaiou. Ela e o filho moravam juntos.

No dia seguinte, ainda mais alterado, o rapaz teria voltado a discutir com a namorada. A mãe tentou sair de casa para pedir ajuda, mas foi impedida por ele, que a puxou de volta e começou a esganá-la. Quando perdeu os sentidos, ele passou a dar chutes na cabeça da vítima, até que ela começou a convulsionar.

Mesmo diante do estado grave da mãe, o agressor demorou a levá-la ao hospital. Ela foi internada na UTI com diversos ferimentos, incluindo traumatismo craniano, e precisou passar por cirurgias neurológicas. Uma profissional de saúde informou que o estado vegetativo da vítima é irreversível.

Para o Ministério Público, o objetivo do agressor era matar a própria mãe. A denúncia aponta que ele agiu de forma violenta, impediu que ela pedisse socorro e continuou com os ataques mesmo após ela estar desacordada.

