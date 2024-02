Homem agride ex-namorada, ateia fogo em veículos e é preso no Médio Vale

Um homem, 41, foi preso por lesão corporal, ameaça de morte, crimes contra a Lei Maria da Penha, dano causado por incêndio doloso e por não pagar pensão alimentícia, durante a manhã desse domingo, 11. O caso aconteceu no bairro Nova Esperança, em Blumenau. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Chegando no local, a PM conversou com a vítima, uma mulher de 32 anos, que relatou que o homem era seu ex-namorado e que invadiu sua residência. Enquanto estava lá, o homem colocou óleo dísel na moto, em um automóvel e na porta da frente da residência, onde a vítima estava.

Em seguida, ele acendeu um fósforo e colocou fogo nos veículos. Ainda conforme o relato, o homem teria agredido a vítima e seu filho, de 15 anos, e também fez ameaças de morte contra a família.

Fuga e prisão

Após as agressões, os vizinhos tentaram deter o homem, que acabou fugindo do local com a moto da vítima.

O fogo foi apagado pelo adolescente com ajuda de mangueiras e baldes de vizinhos. Por conta das chamas, o veículo e a moto tiveram danos materiais.

Durante rondas, os policiais militares encontraram o suspeito. Ele tinha um mandado de prisão em aberto, por falta de pagamento de pensão alimentícia. Diante de todos os acontecimentos, o homem encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Leia os destaques da semana:

1. Procon de Brusque adota gatinha como mascote e anuncia que permitirá entrada de animais no local

2. Piloto que morreu horas após queda de avião resgatou vítimas de enchente com helicóptero em São João Batista

3. Consulta ao valor do PIS/Pasep de 2024 é liberada; confira quem tem direito

4. Guabiruba abre concurso público com salários que chegam a R$ 17 mil; saiba como se candidatar

5. Governo de SC rescinde contrato com empresa responsável por obra do novo trevo da Antônio Heil

Assista agora mesmo!

Após vir a Brusque para trabalhar em bar, paranaense abre dois restaurantes na cidade: