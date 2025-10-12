Homem ameaça ex-companheira com faca, no Barracão

Um homem de 43 anos foi detido neste sábado, 11, por violência doméstica, ameaça e dano no bairro Barracão, em Gaspar, próximo ao limite com Brusque. Portando uma faca, ele foi à casa da ex-companheira, de 36 anos, e ameaçou matá-la.

O atual companheiro da vítima também foi alvo das ameaças. O autor do crime chegou a danificar o portão da residência. A Polícia Militar, então, foi acionada.

“A guarnição havia atendido a uma ocorrência de ameaça no mesmo local, cerca de 30 minutos antes, com lavratura de boletim de ocorrência. Após a saída da guarnição, o homem retornou e proferiu novamente ameaças de morte”, disse a PM à imprensa.

Após o autor do crime receber voz de prisão, todos os envolvidos na ocorrência foram encaminhados à delegacia.