Homem ameaça incendiar residência com a família e é detido em Brusque

A Polícia Militar deteve um homem de 32 anos na noite de sexta-feira, 29, após uma ocorrência de violência doméstica no bairro Guarani, em Brusque.

Segundo a corporação, a situação chegou ao conhecimento dos policiais após o filho do casal acionar o 190, informando que o pai estava alterado e ameaçava colocar fogo na residência com a família dentro.

Quando a guarnição entrou na casa, encontrou o homem gritando com a esposa, uma mulher de 35 anos, que chorava e demonstrava medo intenso. Durante a abordagem, os policiais realizaram busca pessoal e encontraram uma faca na cintura do suspeito.

A mulher relatou que, após uma discussão, o marido passou a ameaçá-la e a impedir que saísse da casa. Ela contou ainda que ele afirmou que incendiaria a residência, reforçando o caráter intimidatório e o contexto de violência previsto na Lei Maria da Penha.

O homem, por sua vez, disse aos policiais que pretendia “sair de casa” e que usaria a faca para atentar contra a própria vida.

Diante da situação, o agressor foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto da vítima. A faca apreendida foi entregue à autoridade policial.

