Homem-Aranha: De Volta ao Lar é a novidade dos cinemas de Brusque

Depois de atuar ao lado dos Vingadores, chegou a hora do pequeno Peter Parker (Tom Holland) voltar para casa e para a sua vida, já não mais tão normal. Lutando diariamente contra pequenos crimes nas redondezas, ele pensa ter encontrado a missão de sua vida quando o terrível vilão Abutre (Michael Keaton) surge amedrontando a cidade. O problema é que a tarefa não será tão fácil como ele imaginava.

Este é o primeiro filme em que o Homem-Aranha aparece com asas.

Tom Holland é o ator mais jovem a interpretar Peter Parker.

O filme foi filmado em Atlanta em junho de 2016.

Em Brusque, o filme é exibido no Cine Gracher do shopping com sessões dubladas e em 3D às 15h, 18h15 e 21h15. O longa-metragem também pode ser assistido no Cine Gracher da Havan, com sessões dubladas às 15h e 18h15 e legendadas às 21h15.

Cine Gracher 1

HOMEM-ARANHA: DE VOLTA AO LAR – 3D

Dublado / 15h, 18h15 e 21h15

Cine Gracher 2

MEU MALVADO FAVORITO 3 – 3D

Dublado / 16h e 19h

A MÚMIA

Dublado / 21h15

Cine Gracher 3

MEU MALVADO FAVORITO 3

Dublado / 15h30, 17h30 e 19h30

Legendado / 21h30

Cine Gracher Havan 1

MEU MALVADO FAVORITO 3 – 3D

Dublado / 16h, 19h e 21h30

Cine Gracher Havan 2

BAYWATCH – S.O.S. MALIBU

Dublado / 16h

MEUS 15 ANOS

Nacional / 19h

MULHER MARAVILHA

Dublado / 21h15

Cine Gracher Havan 3

HOMEM-ARANHA: DE VOLTA AO LAR

Dublado / 15h e 18h15

Legendado / 21h15