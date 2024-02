Homem armado assalta farmácia no Santa Terezinha, em Brusque

Um homem armado assaltou uma farmácia no bairro Santa Terezinha, em Brusque, na terça-feira, 13. O caso aconteceu na rua Santos Dumont.

Segundo a PM, um jovem magro e de estatura baixa chegou no local em uma motoneta Biz, e, ao entrar no estabelecimento, anunciou o assalto com uma arma de fogo.

Ele roubou cerca de R$ 300. A Polícia Militar realizou buscar, porém, até o momento, não localizou o autor.

