Homem arremessa garrafa durante briga e é morto a facadas em Porto Belo

Na noite do domingo, 28, por volta das 21h40, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de homicídio na rua Brusque, no bairro Perequê, em Porto Belo. No local, a equipe encontrou a equipe do Samu, que já havia constatado o óbito de um homem de 32 anos, natural do Ceará, que apresentava duas perfurações provocadas por arma branca.

Segundo relatos de testemunhas, o autor das facadas, de 37 anos, passou o dia perturbando os moradores e já havia discutido anteriormente com a vítima. Durante a noite, uma nova briga ocorreu, momento em que a vítima teria arremessado uma garrafa contra o autor, que reagiu desferindo as facadas e, em seguida, fugiu do local.

Durante os procedimentos, o suspeito fez ligações para um companheiro de residência que estava no local dos fatos. A partir dessas informações, foi possível identificar a localização dele.

Com apoio de outra equipe, o homem foi encontrado em Itapema, onde se entregou e apresentou sua versão, afirmando que, após ser agredido durante a discussão, acabou desferindo os golpes contra a vítima. O autor, natural do Maranhão, foi preso e conduzido à delegacia.

