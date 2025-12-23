Homem assassinado na praça Barão de Schneeburg estava em Brusque há um mês

Anderson Maia (33), homem em situação de rua que foi assassinado na praça Barão de Schneeburg no domingo, 21, vivia em Brusque há um mês. Antes, ele estava em Itajaí, mas o pai mora em Mafra, no Norte de SC, cidade em que foi sepultado.

As informações são da Secretaria de Desenvolvimento Social de Brusque. Conforme a pasta, em uma das abordagens, ele negou retornar à cidade do pai e passou pelo Albergue.

Anderson frequentava o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e estava prestes a iniciar tratamento no Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

O caso

O homem teria se envolvido em uma discussão na manhã de domingo com outro homem. No período da tarde, foi esfaqueado por ele enquanto dormia na praça Barão de Schneeburg.

“Ele era bem conhecido aqui na praça. Sempre andava com um ursinho de pelúcia preso no peito”, disse uma moradora que estava no local.

