Homem ataca pitbull de vizinho com facadas em Blumenau

Um cachorro da raça Pitbull foi atacado por um homem na noite do último domingo, 23, na rua Paulo Eberard, em Blumenau. O caso gerou revolta na mãe, Claudete Matuchaki, e no filho, tutores do animal, que registraram um boletim de ocorrência e tentam buscar a responsabilização do agressor. O suspeito de esfaquear o cão é um vizinho.

De acordo com o relato da família, o suspeito já tentou impedir que a família passeasse com o pitbull, alegando que seus cães de pequeno porte ficavam agitados ao ver o animal, porém, não acataram o pedido. No último domingo, o filho passeava pela rua com o pitbull quando foi abordado pelo morador. O suspeito esfaqueou o cachorro seis vezes.

O jovem retornou para casa com o animal ensanguentado nos braços, e a família o levou imediatamente para uma clínica veterinária, onde passou por cirurgia e exames. Apesar da recuperação do cão, os custos do tratamento foram elevados, segundo Claudete.

Para arcar com os custos do tratamento do cachorro, a família criou uma vaquinha online com a meta de arrecadar R$ 4 mil. Até o momento, a campanha conseguiu cerca de R$ 1,6 mil. Ajude aqui. Cuidado: na vaquinha há fotos fortes do cachorro ferido.

A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência, que foi encaminhado à Polícia Civil. O delegado responsável pela Delegacia de Proteção Animal (DPA) informou que instaurou um procedimento para investigar o caso.

