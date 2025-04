Homem ateia fogo na própria casa com a mulher e três filhos dentro, em Blumenau

Um homem de 39 anos foi preso após atear fogo na própria casa, em Blumenau, com a mulher e três filhos dentro na noite desta sexta-feira, 26. O caso aconteceu por volta de 23h, no bairro Velha Grande. Apesar do susto, ninguém se feriu.

De acordo com a PM, a moradora da residência, de 29 anos, informou que seu companheiro, havia chegado em casa com um galão de gasolina, iniciado uma discussão e dito que ia matar todos.

Ele então começou a jogar gasolina pela casa e ateou fogo. A mulher conseguiu pegar seus três filhos e sair da residência antes que as chamas tomassem o local.

Em seguida, seu companheiro teria fugido com o veículo da família. Durante buscas, os policiais localizaram o suspeito no veículo, em uma via do bairro Progresso. Ele foi abordado e detido.

Combate às chamas

A casa, com paredes de madeira, foi tomada pelo incêndio. Conforme o Corpo de Bombeiros, a residência tinha 60 metros quadrados e foi completamente tomada pelas chamas. Um veículo Ford Versailles, que estava estacionado ao lado da edificação, também foi consumido pelo fogo.

Aproximadamente 10 mil litros de água foram utilizados durante a ação, que incluiu o combate às chamas e o rescaldo da área atingida.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.