Homem atira no pescoço e braço de ex-companheira no Dom Joaquim, em Brusque

Uma mulher foi alvejada por dois tiros na noite do sábado, 22, no bairro Dom Joaquim, em Brusque. O autor do crime é o ex-companheiro, que está foragido.

Segundo a Polícia Militar, que atuou na ocorrência, os disparos atingiram o pescoço e o braço da mulher.

Ela foi conduzida ao Hospital Azambuja. Mais informações não foram divulgadas.

