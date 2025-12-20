Homem atira sete vezes contra o padrasto na Grande Florianópolis
Vítima foi atingida por dois disparos no peito
Um homem de 36 anos atirou sete vezes contra o padrasto em Biguaçu, na Grande Florianópolis, na noite desta sexta-feira, 19. A vítima, de 50 anos, foi atingida por dois disparos no peito e levada ao hospital em estado grave.
O caso aconteceu por volta das 22h40. O autor do crime possui passagens pela polícia por furto, ameaça, porte de drogas e estelionato. Já o padrasto tem passagens por ameaça e lesão corporal contra mulher. Ambos são catarinenses.