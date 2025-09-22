Homem bate em barreira na rodovia Antônio Heil após veículo aquaplanar

Um homem ficou ferido após bater o carro depois de perder na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, durante a madrugada desta segunda-feira, 22. De acordo com o condutor, o veículo acabou aquaplanando.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, que foi acionado por volta das 2h20, o motorista do Renault Kwid perdeu o controle do veículo após aquaplanar e colidiu frontalmente contra o guard-rail central da rodovia. O carro ficou parado no meio da pista.

O motorista foi encontrado consciente e orientado. Ele relatou dores no tórax e no joelho esquerdo. Apesar das queixas, não havia sinais de fratura ou lesões graves.

O condutor recebeu atendimento no local, foi imobilizado em maca rígida e conduzido ao CIS (Centro Integrado de Saúde) para avaliação médica. O veículo foi removido para o acostamento da via.

