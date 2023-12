Homem cai de altura de 8 metros enquanto pintava telhado no Centro de Brusque

Um homem de 38 anos ficou ferido após cair de um telhado no Centro de Brusque na manhã desta sexta-feira, 22. Ele caiu de uma altura de aproximadamente 8 metros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estava pintando o telhado. O acidente aconteceu por volta das 9h50 na avenida Getúlio Vargas.

Quando a equipe chegou no local, ele estava deitado no chão, apresentando corte no crânio e face, e fratura no punho. Ele relatava dores no braço esquerdo e dificuldades para respirar.

Após o primeiro atendimento ele foi levado ao pronto-socorro do Hospital Azambuja.

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: