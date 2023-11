Homem cai de motocicleta em rio e morre no Vale do Itajaí

Um homem de 69 anos foi encontrado morto dentro de um rio na localidade do Alto Rio Wigand, em José Boiteux, no Alto Vale do Itajaí, na noite dessa quinta-feira, 9. A vítima foi identificada como Agostinho da Silva.

De acordo com informações da Polícia Militar, pessoas teriam encontrado o homem caído no rio junto com uma motocicleta.

No local, a guarnição constatou o óbito da vítima. Agostinho conduzia uma moto Honda XR 250 Tornado. Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Científica também estiveram no local.

Leia também:



1. A onda de calor no Brasil que está assustando meteorologistas; veja se Brusque será afetada

2. Criança de 7 anos é atropelada por carro na Serra catarinense

3. Carro capota no São Pedro, em Guabiruba; motorista não estava no local

4. Apostas de Brusque e Guabiruba são premiadas na quadra da Mega-Sena; confira valores recebidos

5. Homem que furtou bicicleta no Centro de Brusque é preso

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: