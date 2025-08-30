Homem cai de telhado e se fere em acidente de trabalho em Botuverá

Um homem de 32 anos ficou ferido na tarde deste sábado, 30, ao cair de um telhado na rua AN-20, bairro Águas Negras, em Botuverá. Ele realizava serviço de pintura no telhado e caiu de aproximadamente 3 metros de altura. A ocorrência foi registrada pelo 3° Batalhão de Bombeiros Militar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava deitado no chão, consciente, mas desorientado, quando a equipe chegou ao local, por volta das 14h. O homem apresentava corte na cabeça e ferimento no polegar da mão direita.

Os bombeiros fizeram curativo, imobilizaram a vítima com colar cervical e maca rígida e a levaram ao Hospital Azambuja para atendimento médico.