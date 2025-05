“Homem com H”: cinebiografia de Ney Matogrosso chega aos cinemas de Brusque; confira programação

A cinebiografia de Ney Matogrosso, Homem com H apresenta a intensa trajetória do artista desde a infância até se tornar uma das grandes figuras da música e cultura brasileiras. Longa está disponível no Cine Gracher do shopping.

O filme acompanha a origem de Ney em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, e os constantes embates familiares em razão dos preconceitos de seu pai. Ao sair de casa e se mudar para São Paulo, Ney dá início à sua carreira artística.

Com uma voz única e uma veia criativa e performática inesquecível, Ney Matogrosso compõe um terço da banda Secos & Molhados e enfileira sucessos como Rosa de Hiroshima e Sangue Latino em meio à repressão da ditadura militar.

Passando por cada fase de sua carreira, Homem com H conta a história de vida de um ícone artístico, apresenta sua identidade revolucionária, seu ímpeto libertário e sua inconfundível presença de palco.

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1

KARATE KID: LENDAS

Dublado / 15h

UM FILME MINECRAFT

Dublado / 17h30

THUNDERBOLTS*

Dublado / 20h

Legendado / 20h (apenas nos dias 9 e 13)

CINE GRACHER 2

LOONEY TUNES: O DIA EM QUE A TERRA EXPLODIU

Dublado / 15h

O REI DOS REIS

Dublado / 17h30

INVENSÍVEL

Dublado / 20h

CINE GRACHER 3

INVENSÍVEL

Dublado / 15h30

HOMEM COM H

Dublado / 18h e 20h45

Legendado / 18h (apenas no dia 11)

CINE GRACHER HAVAN 1

LOONEY TUNES: O DIA EM QUE A TERRA EXPLODIU

Dublado / 15h30

THUNDERBOLTS*

Dublado / 17h30

Legendado / 20h30 (apenas nos dias 8, 11 e 14)

CINE GRACHER HAVAN 2

UM FILME MINECRAFT

Dublado / 15h30 e 18h

O CONTADOR 2

Dublado / 20h30

Legendado / 20h30 (apenas no dia 11)

CINE GRACHER HAVAN 3

THUNDERBOLT*

Dublado / 15h

KARATE KID

Dublado / 18h30

Legendado / 21h (apenas no dia 11)

