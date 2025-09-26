Homem com histórico de agressões é preso após descumprir medida protetiva contra ex-companheira em Brusque

Um homem com histórico de agressões foi preso após descumprir uma medida protetiva contra a ex-companheira no bairro Limeira, em Brusque, na quinta-feira, 25. Ele afirmou à Polícia Militar que já havia sido detido pelo mesmo motivo, mas que a vítima teria retirado a acusação após sua soltura.

A equipe foi até o local após a informação de que o homem estaria perseguindo a ex-companheira. Ao chegar, ele disse aos policiais que ainda residia com a mulher.

Porém, como a medida ainda estava vigente, a vítima confirmou que desejava prestar queixa contra ele. O homem foi preso e conduzido à delegacia.

