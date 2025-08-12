Homem com mandado de prisão por estupro é preso no bairro Guarani, em Brusque

Homem com mandado de prisão por estupro é preso no bairro Guarani, em Brusque

Abordagem foi realizada na noite desta segunda-feira, 11

Um homem com mandado de prisão por estupro foi preso na noite desta segunda-feira, 11, em Brusque. O fato ocorreu no bairro Guarani, por volta das 22h.

Policiais militares fizeram investigações até chegarem no homem, de 41 anos. De acordo com o relatório da PM, ele estava em uma moto Honda CG 150 quando foi abordado pelos policiais.

Após isso, ele foi levado para a Unidade Prisional Avançada.

