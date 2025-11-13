Homem condenado a mais de 21 anos por tentativa de homicídio é preso no Cedrinho, em Brusque

A Polícia Civil de Brusque cumpriu, na tarde desta quinta-feira, 13, um mandado de prisão contra um homem de 40 anos condenado por tentativa de homicídio. A ação foi conduzida por policiais da Delegacia de Investigação Criminal (DIC).

O crime ocorreu em julho de 2021, no Condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Cedrinho.

Conforme a investigação, o homem atacou duas vítimas que, segundo a polícia, foram agredidas com socos e chutes antes de serem atingidas por disparos de arma de fogo.

As duas conseguiram fugir e receberam atendimento médico, o que evitou que o caso resultasse em morte.

Após localizar o paradeiro do condenado, os policiais iniciaram monitoramento até flagrá-lo deixando a residência em um veículo. A abordagem ocorreu em via pública, momento em que a ordem judicial foi cumprida.

O homem foi levado ao Presídio Regional de Brusque, onde começará a cumprir a pena, estipulada em mais de 21 anos de reclusão.

