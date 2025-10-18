Homem condenado por abusar de crianças é preso em Nova Trento

Um homem de 61 anos, condenado por estupro, foi preso nesta sexta-feira, 17, em Nova Trento. Ele foi localizado durante o cumprimento de um mandado de prisão pela Polícia Civil. As vítimas, que tinham cerca de 10 anos à época, eram ameaçadas com uma carabina para não contarem que estavam sendo abusadas.

Os crimes ocorreram no ano de 2017, no município de Apiúna, tendo como vítimas duas meninas, uma sobrinha e uma vizinha do condenado. A operação foi realizada por meio da Delegacia de Polícia da Comarca de Ascurra, com apoio da Delegacia de Polícia da cidade de Nova Trento.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil de Apiúna, com o apoio do Setor de Investigações Criminais da Delegacia de Ascurra. Durante a apuração, restou comprovado que o homem utilizava uma carabina de pressão para ameaçar as vítimas, afirmando que as mataria caso revelassem os abusos a seus familiares.

Os laudos periciais e psicológicos confirmaram a prática dos crimes e os danos causados às vítimas. Após o encerramento do inquérito policial e o regular trâmite do processo criminal, o homem foi condenado a 35 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Na sexta-feira, policiais civis do Setor de Investigações Criminais da Delegacia de Ascurra realizaram diligências nas cidades de Nova Trento e Brusque, com o objetivo de localizar o condenado. Após negociações com a advogada do homem, ele se apresentou e foi preso, sendo em seguida encaminhado ao sistema prisional, onde iniciará o cumprimento da pena.

Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

