Homem conhecido por trabalhar em casas noturnas de Brusque morre aos 62 anos

Eriberto Oleão, conhecido por trabalhar em casas noturnas de Brusque, faleceu aos 62 anos na tarde da segunda-feira, 23. Ele era solteiro e deixa amigos e familiares enlutados.

Leão, como era chamado, trabalhou no bar Velho Oeste, Zap e Celebration Beat no início dos anos 2000. Ele morreu no Hospital de Gaspar e será sepultado no cemitério Parque da Saudade, às 16h desta terça-feira, 24. Eriberto morava no bairro Águas Claras.

Conforme relatos de conhecidos, ele passou mal no fim de semana e procurou o Hospital Azambuja na segunda-feira, sendo encaminhado em seguida para Gaspar. A causa da morte foi pneumonia.

