Homem de 29 anos é esfaqueado na cabeça no Limeira, em Brusque

Um homem de 29 anos foi levado ao Hospital Azambuja após ser atingido por golpes de facão na cabeça. O caso aconteceu na rua José Noldin, no bairro Limeira, no início da tarde deste domingo, 14.

Conforme o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, ao chegar no local, os bombeiros encontraram a vítima sentada no chão, mas consciente e orientado. O rapaz tinha um ferimento na região esquerda do crânio, com hemorragia ativa.

O relato é de que ele foi golpeado com um facão, mas as circunstâncias são desconhecidas até o fechamento desta reportagem. A Polícia Militar também esteve no local.

Apesar do ferimento, os sinais vitais do homem estavam estáveis, e ele foi conduzido ao pronto atendimento do Hospital Azambuja para avaliação e tratamento.

Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:

