Homem de 48 anos é assassinado a tiros em Itajaí

Um homem, de 48 anos, foi vítima de um homicídio por arma de fogo em sua residência. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira, 8.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 19h, no bairro Cordeiros. Ao chegar no local, os policiais encontraram uma concentração de pessoas diante de uma residência, onde a equipe do Samu prestava atendimento.

Após entrar na residência, os policiais encontraram a vítima de homicídio no segundo andar, no quarto dele. O homem estava caído de bruços no chão e já sem vida.

A esposa da vítima relatou aos policiais que ouviu um tiro, subiu ao quarto e encontrou seu marido ferido no chão. Os moradores locais inicialmente presumiram se tratar de fogos de artifício, mas, após perceberem que um homem estava ferido na casa, acionaram o Samu.

Conforme o laudo do Samu, a vítima apresentava ferimentos por arma de fogo no lado esquerdo da face, crânio e também foi identificado outro ferimento na região do tórax pela Polícia Científica. Diante dos fatos, a Polícia Civil foi acionada para dar continuidade às investigações sobre o caso. A identidade da vítima não foi informada.

