Homem desaparecido é encontrado boiando em praia de Itapema

O corpo de um homem foi encontrado boiando na Praia da Ilhota, em Itapema, na manhã desta segunda-feira, 3. A vítima havia desaparecido na noite de domingo, 2.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 21h10, os socorristas foram informados que um homem estaria pedindo socorro na água, nas proximidades do costão da Praia de Ilhota. Ao chegarem no local, um guarda-vidas já estava realizando buscas na água. A vítima recém teria submergido.

A procura seguiu por cerca de uma hora e meia. Segundo o relato do guarda-vidas, o agente chegou a visualizar a vítima acenando por socorro, porém, ao entrar na água, não conseguiu mais localizá-lo.

Segundo relatório dos bombeiros, o mar estava agitado, com ondas fortes quebrando sobre o costão, o que dificultou as buscas. Próximo ao local foram encontrados objetos pessoais que, possivelmente, pertencem à vítima, sendo um casaco, um par de chinelos e um celular. Os objetos foram deixados sob a responsabilidade da guarnição da Polícia Militar.

O homem foi encontrado na manhã desta segunda, por volta das 6h. O corpo da vítima ficou sob os cuidados da Polícia Científica. Até o momento não há informações sobre a identidade da vítima.

Leia também:

1. Tempo em Brusque: previsão da semana inclui calor e frente fria

2. Jovem sofre queda de moto após tentar fugir da PMRv, em Brusque

3. Jubileu de Ouro: os 50 anos de Glória Zen no jornal O Município

4. Trivale Cap: confira premiados do sorteio neste domingo

5. Jorginho Mello se reúne com Cláudio Castro após megaoperação no RJ e sugere consórcio para combate ao crime

Assista agora mesmo!

Conheça o avião que realizou o primeiro pouso em Brusque e que continua voando até hoje:

