Homem desaparecido é encontrado morto boiando na Praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú

Um homem de 29 anos que estava desaparecido foi encontrado morto boiando na Praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú, na manhã desta quinta-feira, 6. Os guarda-vidas levaram o corpo até a Praia da Ilhota, em Itapema, antes de acionar a polícia.

A equipe foi acionada via Central Regional de Emergências (CRE) para verificar a situação nas proximidades de um hotel da região.

No local, os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros relataram o ocorrido. Durante as ações para identificar o corpo, foi feito contato com uma mulher que havia informado que seu irmão estava desaparecido desde o último domingo, 2.

Ela, que estava em outro estado, enviou um amigo da família para fazer o reconhecimento. Ele confirmou que o corpo era do homem de 29 anos.

A Polícia Civil e a Polícia Científica compareceram ao local e ficaram responsáveis pelos procedimentos periciais, investigativos e pela remoção do corpo.

