Homem desaparecido é encontrado morto boiando na Praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú
Guarda-vidas levaram o corpo até a Praia da Ilhota, em Itapema, antes de acionar a polícia
Um homem de 29 anos que estava desaparecido foi encontrado morto boiando na Praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú, na manhã desta quinta-feira, 6. Os guarda-vidas levaram o corpo até a Praia da Ilhota, em Itapema, antes de acionar a polícia.
A equipe foi acionada via Central Regional de Emergências (CRE) para verificar a situação nas proximidades de um hotel da região.
No local, os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros relataram o ocorrido. Durante as ações para identificar o corpo, foi feito contato com uma mulher que havia informado que seu irmão estava desaparecido desde o último domingo, 2.
Ela, que estava em outro estado, enviou um amigo da família para fazer o reconhecimento. Ele confirmou que o corpo era do homem de 29 anos.
A Polícia Civil e a Polícia Científica compareceram ao local e ficaram responsáveis pelos procedimentos periciais, investigativos e pela remoção do corpo.
