Homem desaparecido havia apenas perdido ônibus para voltar para casa

No início da tarde desta quinta-feira, 24, Francisco Teixeira Silva, 56 anos, foi até a Delegacia de Polícia Civil para informar seu reaparecimento.

Na noite de quarta-feira, o irmão havia relatado para a polícia que ele saiu de casa por volta das 14h para ir à Previdência Social, no Centro, e não retornou.

Segundo Silva, ele foi até o INSS fazer exames e foi liberado apenas por volta das 20h. Com isso, perdeu o horário do ônibus e precisou esperar até as 22h20.

Quando chegou em casa, no bairro Rio Branco, por volta das 23h, o irmão já havia registrado o desaparecimento.