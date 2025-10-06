Homem detido em Brusque pode estar envolvido em duplo homicídio em Tijucas

Um homem de 45 anos detido no bairro Santa Terezinha, em Brusque, por porte ilegal de arma, na tarde de sábado, 4, pode estar envolvido no duplo homicídio registrado em Tijucas pela manhã do mesmo dia. As vítimas, de 20 e 26 anos, foram mortas a tiros no bairro Praça.

A arma apreendida estava com a numeração suprimida. A Polícia Civil ressalta que, até o momento, não há elementos suficientes que comprovem ligação direta do suspeito com os homicídios.

Por cautela e diante da possibilidade de relação entre os casos, o veículo conduzido pelo homem e os celulares que ele portava foram apreendidos e estão à disposição da Polícia Civil de Tijucas para investigação.

O crime

O duplo homicídio ocorreu por volta das 6h. Um dos jovens chegou a ser encontrado com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital São José.

O outro foi localizado já sem vida em uma rua próxima. O Corpo de Bombeiros e o Samu prestaram apoio à ocorrência.

Segundo levantamentos preliminares, o crime teria ocorrido nas proximidades de uma residência onde havia sinais de consumo de bebidas alcoólicas e uma motocicleta caída em frente ao imóvel.

A área foi isolada pela Polícia Militar, que acionou a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) para os trabalhos periciais. A Polícia Civil investiga as circunstâncias e a autoria do crime.

