Homem é abordado por dupla armada e forçado a realizar transferência bancária no São Luiz

Um homem foi roubado por outros dois na avenida Otto Renaux, no bairro São Luiz, em Brusque, na noite da segunda-feira, 4. O crime aconteceu por volta das 22h10.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, o homem informou aos policiais que transitava na avenida quando parou no semáforo e foi abordado por dois homens.

Um deles estava com uma arma de fogo. Neste momento, ambos entraram no carro e com uma máquina de cartão coagiram o homem a realizar uma transferência bancária.

Em seguida, ambos saíram do veículo e fugiram a pé. Um boletim de ocorrência foi feito e a equipe realizou rondas, mas os homens não foram localizados.

