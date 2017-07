Homem é agredido com chave de fenda em bar, no Volta Grande

Uma briga em um bar, na tarde deste domingo, 23, deixou um homem ferido no rosto e nas costas com uma chave de fenda. O crime ocorreu no bairro Volta Grande, próximo à rodovia Ivo Silveira.

O agressor, que também saiu machucado, fugiu a pé com o objeto e entrou em uma obra, próximo à metalúrgica ZM.

A Polícia Militar foi acionada e deslocou para o local policiais da Ronda Ostensiva com Apoio e Motocicletas (Rocam), Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) e Rádio Patrulha (RP) para tentar localizar o agressor.

Algumas pessoas que presenciaram o crime também foram atrás do agressor, mas não conseguiram detê-lo.

O Corpo de Bombeiros prestou atendimento para o homem agredido, que estava consciente e foi encaminhado para o Hospital Azambuja.

Até a publicação desta notícia, os policiais permaneciam no local na tentativa de capturar o agressor. Nenhum dos envolvidos na briga foi identificado até o momento.