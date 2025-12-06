Homem é agredido com facão em casa e sai caminhando para pedir ajuda em Brusque

Um homem de 46 anos foi agredido por um facão em casa e caminhou por cerca de dez minutos para pedir ajuda em Brusque, na tarde deste sábado, 6. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros na rodovia Ivo Silveira, no bairro Bateas.

Quando a equipe chegou ao local, uma equipe da Polícia Militar já atuava na ocorrência. O homem estava sentado na rua, ao lado de um caminhão de vendas, consciente e orientado.

Ele disse aos socorristas que foi agredido na região do abdômen e saiu caminhando para pedir ajuda. O ferimento tinha aproximadamente 10 centímetros de comprimento.

Os bombeiros fizeram curativo na ferida e ele foi levado ao Hospital Azambuja. Não foram divulgados mais detalhes sobre a agressão.