Homem é assassinado com tiro de espingarda em Itapema

Um homem de 39 anos foi assassinado por um tiro de espingarda na Estrada Geral do sertão do Trombudo, em Itapema, no sábado, 4.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para o hospital para uma ocorrência onde um homem havia sido atingido por um tiro na região do tórax.

Chegando no local, foi constatado que o homem de 39 anos já estava morto. O irmão dele relatou aos policiais que estava em casa quando recebeu uma ligação de familiares dizendo que a vítima estava caída e machucada.

Ele foi até a residência e encontrou o irmão alvejado. Ele não disse nada e apenas pediu água.

Depoimentos

Após colher o depoimento do irmão, os policiais foram até a residência onde o crime aconteceu. Neste momento, eles foram abordados pela esposa do autor do homicídio.

A mulher relatou que o marido, de 53 anos, chegou em casa falando que havia atirado na vítima e fugido do local. Após isso, a mulher autorizou os policiais a realizarem buscas na residência para encontrar o autor do crime.

Nem ele nem a arma foram encontradas. Em seguida, os policiais foram até a casa da vítima e conversaram com uma testemunha que disse ter ouvido um barulho de tiro e visto o autor saindo do mato ao lado de sua residência sem a arma.

Arma do crime

Neste momento a vítima caiu na via e o outro homem fugiu do local. Os policiais realizaram buscas para encontrar o suspeito, porém não o localizaram.

A equipe encontrou apenas um facão e um cartucho de uma espingarda calibre .32, que possivelmente teria sido usada no homicídio. A Polícia Civil e Científica foram acionadas para o ocorrência.

