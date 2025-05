Homem é atropelado por carro em faixa de pedestres no bairro Guarani

Um homem, de 60 anos, foi atropelado no fim da tarde deste sábado, 24, na rua General Osório, no bairro Guarani, em Brusque, após ser atingido por um veículo enquanto atravessava uma faixa de pedestres elevada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta de 18h20, a vítima foi encontrada sentada na via, consciente, mas com sinais vitais alterados. Ele apresentava escoriações no rosto, recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado ao hospital para avaliação médica.

O motorista do veículo envolvido, um Renault Duster branco, com placas de Guabiruba, tem 40 anos, não sofreu ferimentos e permaneceu no local durante todo o atendimento.